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В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши - РИА Новости, 12.01.2025
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21:39 12.01.2025 (обновлено: 21:40 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/naled-1993385468.html
В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши
В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши - РИА Новости, 12.01.2025
В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши
Доследственная проверка организована после информации некоторых СМИ о падении наледи с крыши на девочку в Санкт-Петербурге, о её результатах будет доложено... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T21:39:00+03:00
2025-01-12T21:40:00+03:00
россия
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Доследственная проверка организована после информации некоторых СМИ о падении наледи с крыши на девочку в Санкт-Петербурге, о её результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге в результате схода наледи с крыши пострадала несовершеннолетняя... По данному факту ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК РФ. Как уточняет ведомство, пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Бастрыкин поручил руководству городского главка СК РФ доложить о ходе проверки и обстоятельствах травмирования ребёнка. По данным интернет-газеты "Фонтанка", инцидент произошёл в субботу в районе пересечения улицы Оптиков и Торфяной дороги, где кусок льда упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html
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россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши

СК начал проверку после падения наледи с крыши на девочку в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Доследственная проверка организована после информации некоторых СМИ о падении наледи с крыши на девочку в Санкт-Петербурге, о её результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"В социальных медиа сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге в результате схода наледи с крыши пострадала несовершеннолетняя... По данному факту ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК РФ.
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Как уточняет ведомство, пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести.
Бастрыкин поручил руководству городского главка СК РФ доложить о ходе проверки и обстоятельствах травмирования ребёнка.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", инцидент произошёл в субботу в районе пересечения улицы Оптиков и Торфяной дороги, где кусок льда упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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