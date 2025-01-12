https://ria.ru/20250112/naled-1993385468.html

В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши

В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши - РИА Новости, 12.01.2025

В Петербурге на ребенка упала наледь с крыши

Доследственная проверка организована после информации некоторых СМИ о падении наледи с крыши на девочку в Санкт-Петербурге, о её результатах будет доложено... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T21:39:00+03:00

2025-01-12T21:39:00+03:00

2025-01-12T21:40:00+03:00

россия

санкт-петербург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Доследственная проверка организована после информации некоторых СМИ о падении наледи с крыши на девочку в Санкт-Петербурге, о её результатах будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге в результате схода наледи с крыши пострадала несовершеннолетняя... По данному факту ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК РФ. Как уточняет ведомство, пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Бастрыкин поручил руководству городского главка СК РФ доложить о ходе проверки и обстоятельствах травмирования ребёнка. По данным интернет-газеты "Фонтанка", инцидент произошёл в субботу в районе пересечения улицы Оптиков и Торфяной дороги, где кусок льда упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html

https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html

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россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин