https://ria.ru/20250112/moskva-1993307081.html
В Москве мужчина готовился к вступлению в террористическую организацию
В Москве мужчина готовился к вступлению в террористическую организацию - РИА Новости, 12.01.2025
В Москве мужчина готовился к вступлению в террористическую организацию
Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической, он... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T04:58:00+03:00
2025-01-12T04:58:00+03:00
2025-01-12T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической, он арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года. В настоящее время срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. В документах уточняется, что на момент избрания меры пресечения мужчина, который является гражданином иностранного государства, работал поваром в одном из столичных ресторанов национальной кухни. Следствие в ходатайстве о продлении меры пресечения обвиняемому указало, что он, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и склонить их к изменению уличающих его показаний, а также получит возможность сфальсифицировать или уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу. В настоящее время, как указал следователь, необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить иные следственные и процессуальные действия. Отмечается, что обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. В документах также уточняется, что по делу получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по имеющимся на странице личного аккаунта в Instagram* публикациям террористической направленности. Суд учел доводы следствия, а также то, что стороной защиты не было представлено документов, подтверждающих трудоустройство обвиняемого и наличие у него постоянного легального источника дохода, и продлил ему срок содержания под стражей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240722/prigovor-1961164684.html
https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве мужчина готовился к вступлению в террористическую организацию
В Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической, он арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года. В настоящее время срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года.
В документах уточняется, что на момент избрания меры пресечения мужчина, который является гражданином иностранного государства, работал поваром в одном из столичных ресторанов национальной кухни.
Следствие в ходатайстве о продлении меры пресечения обвиняемому указало, что он, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и склонить их к изменению уличающих его показаний, а также получит возможность сфальсифицировать или уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу. В настоящее время, как указал следователь, необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить иные следственные и процессуальные действия.
Отмечается, что обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.
В документах также уточняется, что по делу получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по имеющимся на странице личного аккаунта в Instagram* публикациям террористической направленности.
Суд учел доводы следствия, а также то, что стороной защиты не было представлено документов, подтверждающих трудоустройство обвиняемого и наличие у него постоянного легального источника дохода, и продлил ему срок содержания под стражей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.