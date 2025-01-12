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Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств - РИА Новости, 12.01.2025
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09:28 12.01.2025 (обновлено: 12:19 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/moshenniki-1993318039.html
Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств
Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств - РИА Новости, 12.01.2025
Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств
В этом году жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств могут стать более 30 миллионов россиян, спрогнозировала в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:28:00+03:00
2025-01-12T12:19:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В этом году жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств могут стать более 30 миллионов россиян, спрогнозировала в беседе с РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина. "Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков", — пояснила она. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые профили, а технологии генеративного искусственного интеллекта помогают имитировать переписку, используя изображение и голос реального человека. Дипфейк-технологии дают возможность создавать убедительные изображения и видео. С их помощью мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их переводить деньги, или шантажируют угрозой распространения личных снимков и видео. Из-за этических аспектов пострадавшие не всегда готовы обратиться в полицию, поэтому мошенники совершают тысячи подобных атак. А из-за их анонимности такие схемы сложно обнаружить и пресечь. &quot;Чтобы защититься от подобных угроз, мы рекомендуем соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию&quot;, — посоветовала Дешкина.Предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов, добавила собеседница агентства. Так можно отсеять поддельные страницы. Но многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, заключила она.
https://ria.ru/20250107/telepristavki-1992741463.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

VisionLabs: 30 млн россиян могут стать жертвами дипфейк-атак на сайтах знакомств

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В этом году жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств могут стать более 30 миллионов россиян, спрогнозировала в беседе с РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.
"Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков", — пояснила она.
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По ее словам, злоумышленники создают фальшивые профили, а технологии генеративного искусственного интеллекта помогают имитировать переписку, используя изображение и голос реального человека. Дипфейк-технологии дают возможность создавать убедительные изображения и видео. С их помощью мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их переводить деньги, или шантажируют угрозой распространения личных снимков и видео.
Из-за этических аспектов пострадавшие не всегда готовы обратиться в полицию, поэтому мошенники совершают тысячи подобных атак. А из-за их анонимности такие схемы сложно обнаружить и пресечь.
«

"Чтобы защититься от подобных угроз, мы рекомендуем соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию", — посоветовала Дешкина.

Предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов, добавила собеседница агентства. Так можно отсеять поддельные страницы. Но многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, заключила она.
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