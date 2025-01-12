https://ria.ru/20250112/moshenniki-1993318039.html

Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств - РИА Новости, 12.01.2025

Россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах знакомств

В этом году жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств могут стать более 30 миллионов россиян, спрогнозировала в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:28:00+03:00

2025-01-12T09:28:00+03:00

2025-01-12T12:19:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В этом году жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств могут стать более 30 миллионов россиян, спрогнозировала в беседе с РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина. "Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков", — пояснила она. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые профили, а технологии генеративного искусственного интеллекта помогают имитировать переписку, используя изображение и голос реального человека. Дипфейк-технологии дают возможность создавать убедительные изображения и видео. С их помощью мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их переводить деньги, или шантажируют угрозой распространения личных снимков и видео. Из-за этических аспектов пострадавшие не всегда готовы обратиться в полицию, поэтому мошенники совершают тысячи подобных атак. А из-за их анонимности такие схемы сложно обнаружить и пресечь. "Чтобы защититься от подобных угроз, мы рекомендуем соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию", — посоветовала Дешкина.Предотвратить подобные атаки может доступ к ресурсам по биометрии, а также использование других методов авторизации, в том числе при помощи документов, добавила собеседница агентства. Так можно отсеять поддельные страницы. Но многие ресурсы сознательно отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше, заключила она.

https://ria.ru/20250107/telepristavki-1992741463.html

https://ria.ru/20250107/izvestiya-1992715131.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия