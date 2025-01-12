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В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе - РИА Новости, 12.01.2025
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17:56 12.01.2025 (обновлено: 18:03 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html
В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе
В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе - РИА Новости, 12.01.2025
В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине заявил о гуманитарном... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:56:00+03:00
2025-01-12T18:03:00+03:00
молдавия
кишинев
украина
газпром
молдовагаз
еврокомиссия
в мире
экономика
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине заявил о гуманитарном кризисе в регионе из-за прекращения транзита газа через Украину. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря того же года был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Прекращение транзита газа через Украину довело Приднестровье до гуманитарной катастрофы: нет света, воды, тепла! Школы закрыты, детские сады не работают. На правом берегу тарифы взлетают, инфляция растет. Сколько людей не переживут эту зиму", - сказал Старыш, выступление которого транслировалось в Telegram-каналах местных СМИ. Политик выразил сожаление, что Еврокомиссия поддерживает блокировку транзита, тогда как Кишинёв воздерживается от переговоров с Киевом. "Мы, разумеется, всё понимаем о международной солидарности. Но иногда властям Молдавии следует проявлять её с собственным народом", - добавил Старыш. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что идут сложные переговоры о поставках газа.
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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молдавия, кишинев, украина, газпром, молдовагаз, еврокомиссия, в мире, экономика
Молдавия, Кишинев, Украина, Газпром, Молдовагаз, Еврокомиссия, В мире, Экономика
В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе

Депутат парламента Молдавии Старыш заявил о гуманитарном кризисе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине заявил о гуманитарном кризисе в регионе из-за прекращения транзита газа через Украину.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря того же года был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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"Прекращение транзита газа через Украину довело Приднестровье до гуманитарной катастрофы: нет света, воды, тепла! Школы закрыты, детские сады не работают. На правом берегу тарифы взлетают, инфляция растет. Сколько людей не переживут эту зиму", - сказал Старыш, выступление которого транслировалось в Telegram-каналах местных СМИ.
Политик выразил сожаление, что Еврокомиссия поддерживает блокировку транзита, тогда как Кишинёв воздерживается от переговоров с Киевом.
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"Мы, разумеется, всё понимаем о международной солидарности. Но иногда властям Молдавии следует проявлять её с собственным народом", - добавил Старыш.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что идут сложные переговоры о поставках газа.
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