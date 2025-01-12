https://ria.ru/20250112/mobilizatsiya-1993377436.html

В США призвали Киев активно решать проблему нехватки живой силы

В США призвали Киев активно решать проблему нехватки живой силы - РИА Новости, 12.01.2025

В США призвали Киев активно решать проблему нехватки живой силы

Украине необходимо активно решать проблему нехватки живой силы для стабилизации фронта, заявил в воскресенье советник избранного президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:43:00+03:00

2025-01-12T19:43:00+03:00

2025-01-12T19:43:00+03:00

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энтони блинкен

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Украине необходимо активно решать проблему нехватки живой силы для стабилизации фронта, заявил в воскресенье советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Сейчас призывной возраст на Украине составляет 26 лет, а не 18. Об этом многие даже не знают. Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат", – сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Советник Трампа подчеркнул, что стабилизация линии фронта является важным шагом для достижения возможного соглашения о мире с Россией. Он отметил, что союзники уже предоставляют боеприпасы и финансовую помощь, но Киев также должен продемонстрировать "полную вовлеченность в вопросе защиты демократии". "Если Украина просит весь мир встать на защиту демократии, мы должны видеть, что она сама готова быть полностью вовлечённой в эту борьбу", – добавил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html

https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, энтони блинкен, владимир зеленский, вооруженные силы украины