В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута
В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВ Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье из-за крушения танкеров в Керченском проливе
В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье из-за крушения танкеров в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что загрязнение мазутом зафиксировано на Бердянской косе. В частности, обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута.
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"В Запорожской области развернут штаб с представителями профильных федеральных ведомств для принятия мер по ликвидации последствий крушения танкеров", - написал Балицкий.
По его словам, работать штаб будет круглосуточно. В его задачу войдет очистка загрязненной территории, а также мониторинг всего Азовского побережья и акватории. Кроме того, в регион прибыли специалисты лаборатории Росприроднадзора из Таганрога для проведения отбора проб и замеров обнаруженных фрагментов нефтепродуктов.
Балицкий подчеркнул, что в Бердянске в воскресенье задействовано более 200 человек и 24 единицы техники для ликвидации фракций мазута.
"Силами сводной группировки МЧС пройдено 5 километров побережья города Бердянска, что составляет треть от общей протяженности загрязненного участка, собрано 398 мешков общим весом около 10 тонн. Собранные фрагменты нефтепродуктов вывозятся на территорию дорожно-строительной компании", - подчеркнул губернатор и добавил, что в поселке Кирилловка сбор фрагментов нефтепродуктов завершен, новых загрязнений не обнаружено.
"Работы на Азовском побережье продолжатся завтра и будут вестись до полной ликвидации последствий выброса мазута", - подчеркнул губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.