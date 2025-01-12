https://ria.ru/20250112/mazut-1993376234.html

В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута

В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута - РИА Новости, 12.01.2025

В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута

В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:37:00+03:00

2025-01-12T19:37:00+03:00

2025-01-12T20:09:00+03:00

происшествия

запорожская область

керченский пролив

бердянск

евгений балицкий

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В Запорожской области развернули штаб по ликвидации выброса мазута на побережье из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее Балицкий сообщил, что загрязнение мазутом зафиксировано на Бердянской косе. В частности, обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. "В Запорожской области развернут штаб с представителями профильных федеральных ведомств для принятия мер по ликвидации последствий крушения танкеров", - написал Балицкий.По его словам, работать штаб будет круглосуточно. В его задачу войдет очистка загрязненной территории, а также мониторинг всего Азовского побережья и акватории. Кроме того, в регион прибыли специалисты лаборатории Росприроднадзора из Таганрога для проведения отбора проб и замеров обнаруженных фрагментов нефтепродуктов. Балицкий подчеркнул, что в Бердянске в воскресенье задействовано более 200 человек и 24 единицы техники для ликвидации фракций мазута. "Силами сводной группировки МЧС пройдено 5 километров побережья города Бердянска, что составляет треть от общей протяженности загрязненного участка, собрано 398 мешков общим весом около 10 тонн. Собранные фрагменты нефтепродуктов вывозятся на территорию дорожно-строительной компании", - подчеркнул губернатор и добавил, что в поселке Кирилловка сбор фрагментов нефтепродуктов завершен, новых загрязнений не обнаружено. "Работы на Азовском побережье продолжатся завтра и будут вестись до полной ликвидации последствий выброса мазута", - подчеркнул губернатор. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html

https://ria.ru/20250112/mazut-1993352506.html

https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html

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происшествия, запорожская область, керченский пролив, бердянск, евгений балицкий, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия