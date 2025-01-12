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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025
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13:17 12.01.2025 (обновлено: 13:22 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993338607.html
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:17:00+03:00
2025-01-12T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250112/vsu-1993315395.html
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307272.html
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" отразила 5 контратак ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила пять контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке.
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Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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