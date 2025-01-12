Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
МО РФ: в курском пограничье за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ и танк
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийская установку "Paladin" производства США, семь минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, четыребоевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, семь минометов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51200 военнослужащих, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1533боевые бронированные машины, 1449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 92 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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