https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993330730.html

Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области

Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025

Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами на курском направлении. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:20:00+03:00

2025-01-12T15:20:00+03:00

2025-01-12T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минобороны России показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами на курском направлении. "Операторами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" был обнаружен автомобиль, перевозивший военнослужащих ВСУ в Курской области. FPV-дроном автомобиль был уничтожен", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что операторы дронов поразили автомобиль группы эвакуации и личный состав ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250111/avtomobil-1993234813.html

https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992237630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение FPV-дронами военной техники ВСУ в курском приграничье Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают уничтожать военную технику ВСУ в курском приграничье. 2025-01-12T15:20 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)