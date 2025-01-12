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Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993330730.html
Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области
Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области
Минобороны России показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами на курском направлении. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:20:00+03:00
2025-01-12T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минобороны России показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами на курском направлении. "Операторами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" был обнаружен автомобиль, перевозивший военнослужащих ВСУ в Курской области. FPV-дроном автомобиль был уничтожен", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что операторы дронов поразили автомобиль группы эвакуации и личный состав ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250111/avtomobil-1993234813.html
https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992237630.html
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Уничтожение FPV-дронами военной техники ВСУ в курском приграничье
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают уничтожать военную технику ВСУ в курском приграничье.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов уничтожили машину с боевиками ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры поражения машин ВСУ FPV-дроном в Курской области

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минобороны России показало кадры поражения автомобилей ВСУ FPV-дронами на курском направлении.
"Операторами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" был обнаружен автомобиль, перевозивший военнослужащих ВСУ в Курской области. FPV-дроном автомобиль был уничтожен", - сказано в сообщении ведомства.
Кадры уничтожения в Курской области машины ВСУ с системой РЭБ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Вчера, 09:52
Уточняется, что операторы дронов поразили автомобиль группы эвакуации и личный состав ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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1 января, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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