https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

Кинолог объяснил, как собаки понимают, стоит ли контактировать с человеком

Кинолог объяснил, как собаки понимают, стоит ли контактировать с человеком - РИА Новости, 12.01.2025

Кинолог объяснил, как собаки понимают, стоит ли контактировать с человеком

Собаки буквально с первой минуты общения с человеком понимают, стоит ли им с ним контактировать или же лучше избежать встречи, однако помогает им в этом не... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:03:00+03:00

2025-01-12T03:03:00+03:00

2025-01-12T03:03:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Собаки буквально с первой минуты общения с человеком понимают, стоит ли им с ним контактировать или же лучше избежать встречи, однако помогает им в этом не уникальный дар, а вполне определённые природные особенности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если собака не полюбила кого-то – значит, он плохой человек. Так считают те, кто хоть когда-то сталкивался с серьезным недоверием питомца к какому-либо человеку. На первый взгляд, это выглядит необъяснимо: с одним человеком собака легко вступает в контакт и доверяет ему, с другим категорически отказывается общаться", - сказал Голубев. В поведении собак нет ничего сверхъестественного, они ориентируются, в частности, на обоняние, отметил эксперт. "На самом деле здесь нет ничего "волшебного", питомцы, ориентируясь на обоняние, поведение человека, манеру общения и состояние, делают о нем вывод и принимают решение, безопасен он или нет", - пояснил он. В первую очередь собака доверяет своему носу, продолжил кинолог. Благодаря невероятно чувствительному обонянию питомцы даже на расстоянии способны улавливать запахи, в том числе и те, на которые человек не обратит внимания. Некоторые ароматы вызывают у животных дискомфорт, беспокойство или даже агрессию, сказал Голубев. На то, какое впечатление человек произведёт на пса, могут повлиять резкие запахи, например, парфюма или алкоголя. Кроме того, собаки внимательно следят за поведением человека, добавил эксперт. Они доверяют тем, кого считают надежным лидером, который не меняет установленных правил, одинаково реагирует на то или иное поведение питомца, не ведет себя агрессивно или непредсказуемо, уточнил кинолог. Питомцы считывают малейшие сигналы человеческого тела, такие как позы, жесты и изменения в голосе. Например, небезопасными животному могут показаться действия человека, который активно жестикулирует или резок в своих манерах, пояснил Голубев. Ещё одна "суперспособность", которой собаки обладают благодаря своему обонянию, – умение считывать состояние человека, понимать, когда ему грустно или радостно. Это происходит, потому что психологическое и физическое состояние человека влияет на уровень гормонов в организме, объяснил президент РКФ. По его словам, человек, который грустит, и человек, который испытывает страх, пахнут по-разному, и эту разницу способны улавливать собаки своим чувствительным носом. "Многие знают, что при встрече с бездомными собаками важно успокоиться и не демонстрировать агрессию или страх, иначе это может спровоцировать конфликт. Собака будет доверять только спокойному человеку, который настроен позитивно. Если вы испытываете страх, злость или беспокойство, собака может отказаться от общения с вами или даже начать демонстрировать агрессивное поведение в ответ на это", - предупредил Голубев.

https://ria.ru/20241124/kinolog-1985406130.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)