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Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров - РИА Новости, 12.01.2025
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19:33 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993375240.html
Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров
Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров - РИА Новости, 12.01.2025
Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:33:00+03:00
2025-01-12T19:33:00+03:00
в мире
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лос-анджелес
гэвин ньюсом
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении губернатора. Согласно указу, временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Эти меры, как полагают власти региона, позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению своих домов и бизнеса. "После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ", — заявил Ньюсом. Губернатор также поручил профильным агентствам пересмотреть строительные нормы и определить, какие из них можно временно смягчить или приостановить для ускорения реконструкции жилья. Ранее губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, который был одобрен Федеральным агентством помощи в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Это позволит местным и федеральным властям, участвующим в ликвидации последствий пожаров, получить компенсацию до 75% расходов, выделенных на тушение огня.
https://ria.ru/20250112/pozhary-1993324087.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, происшествия
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Гэвин Ньюсом, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Происшествия
Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

Губернатор Калифорнии подписал указ для оказания помощи пострадавшим от пожаров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении губернатора.
Согласно указу, временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Эти меры, как полагают власти региона, позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению своих домов и бизнеса.
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"После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ", — заявил Ньюсом.
Губернатор также поручил профильным агентствам пересмотреть строительные нормы и определить, какие из них можно временно смягчить или приостановить для ускорения реконструкции жилья.
Ранее губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, который был одобрен Федеральным агентством помощи в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Это позволит местным и федеральным властям, участвующим в ликвидации последствий пожаров, получить компенсацию до 75% расходов, выделенных на тушение огня.
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесГэвин НьюсомЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуПроисшествия
 
 
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