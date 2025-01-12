https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993375240.html

Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров - РИА Новости, 12.01.2025

Власти Калифорнии упростили восстановление пострадавших от пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:33:00+03:00

2025-01-12T19:33:00+03:00

2025-01-12T19:33:00+03:00

в мире

калифорния

лос-анджелес

гэвин ньюсом

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993102800_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c65fb5652713dc2c3ff76e5447eeea.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления для жителей Лос-Анджелеса, пострадавших от разрушительных пожаров, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении губернатора. Согласно указу, временно приостанавливаются требования по лицензированию и проверке, предусмотренные законом о качестве окружающей среды. Эти меры, как полагают власти региона, позволят пострадавшим быстрее приступить к восстановлению своих домов и бизнеса. "После того как пожары будут потушены, пострадавшие, потерявшие свои дома и бизнес, должны иметь возможность быстро вернуться к нормальной жизни. Подписанный мной указ уберет бюрократические препятствия, что станет важным шагом для поддержки наших сообществ", — заявил Ньюсом. Губернатор также поручил профильным агентствам пересмотреть строительные нормы и определить, какие из них можно временно смягчить или приостановить для ускорения реконструкции жилья. Ранее губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, который был одобрен Федеральным агентством помощи в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Это позволит местным и федеральным властям, участвующим в ликвидации последствий пожаров, получить компенсацию до 75% расходов, выделенных на тушение огня.

https://ria.ru/20250112/pozhary-1993324087.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992985278.html

калифорния

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, лос-анджелес, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, происшествия