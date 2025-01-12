Рейтинг@Mail.ru
В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/infektsiya-1993357494.html
В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's
В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's - РИА Новости, 12.01.2025
В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's
Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:30:00+03:00
2025-01-12T16:30:00+03:00
в мире
сша
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a508fa03625621f9af2c76389130eb.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании-поставщика лука, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В октябре 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's находилась в центре скандала из-за заражения посетителей кишечной палочкой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявлял, что более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, перекусив бургерами из ресторанов McDonald's. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка затронула 14 штатов США и привела к госпитализации 34 человек, один скончался. "Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBS News, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, занимавшейся поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах. Как сообщает телеканал, инспекторы FDA обнаружили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, а сотрудники, контактировавшие с продуктами, не мыли руки.
https://ria.ru/20241023/mcdonalds-1979449927.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_636585b26f0d6a6ccd1e49008c0f942c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, mcdonald's corporation
В мире, США, McDonald's Corporation
В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's

CBS News: в McDonald's выявили десятки нарушений у поставщика лука для бургеров

© AP Photo / Jenny KaneВывеска ресторана McDonald's
Вывеска ресторана McDonald's - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании-поставщика лука, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В октябре 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's находилась в центре скандала из-за заражения посетителей кишечной палочкой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявлял, что более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, перекусив бургерами из ресторанов McDonald's. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка затронула 14 штатов США и привела к госпитализации 34 человек, один скончался.
«
"Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS News, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, занимавшейся поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах. Как сообщает телеканал, инспекторы FDA обнаружили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, а сотрудники, контактировавшие с продуктами, не мыли руки.
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Акции McDonald's упали после сообщений о кишечной палочке в бургерах
23 октября 2024, 01:32
 
В миреСШАMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала