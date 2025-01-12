https://ria.ru/20250112/infektsiya-1993357494.html

В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's

В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's - РИА Новости, 12.01.2025

В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's

Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:30:00+03:00

2025-01-12T16:30:00+03:00

2025-01-12T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании-поставщика лука, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В октябре 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's находилась в центре скандала из-за заражения посетителей кишечной палочкой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявлял, что более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, перекусив бургерами из ресторанов McDonald's. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка затронула 14 штатов США и привела к госпитализации 34 человек, один скончался. "Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBS News, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, занимавшейся поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах. Как сообщает телеканал, инспекторы FDA обнаружили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, а сотрудники, контактировавшие с продуктами, не мыли руки.

https://ria.ru/20241023/mcdonalds-1979449927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, mcdonald's corporation