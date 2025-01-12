В США назвали причину вспышки кишечной инфекции в McDonald's
CBS News: в McDonald's выявили десятки нарушений у поставщика лука для бургеров
© AP Photo / Jenny KaneВывеска ресторана McDonald's
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании-поставщика лука, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В октябре 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's находилась в центре скандала из-за заражения посетителей кишечной палочкой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявлял, что более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, перекусив бургерами из ресторанов McDonald's. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка затронула 14 штатов США и привела к госпитализации 34 человек, один скончался.
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"Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS News, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, занимавшейся поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах. Как сообщает телеканал, инспекторы FDA обнаружили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, а сотрудники, контактировавшие с продуктами, не мыли руки.
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