https://ria.ru/20250112/grenlandiya-1993339707.html

Жителей Гренландии оскорбляют разговоры о присоединении к США сообщили СМИ

Жителей Гренландии оскорбляют разговоры о присоединении к США сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2025

Жителей Гренландии оскорбляют разговоры о присоединении к США сообщили СМИ

Местных жителей Гренландии оскорбляют разговоры о возможном присоединении их родины к США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:28:00+03:00

2025-01-12T13:28:00+03:00

2025-01-12T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Местных жителей Гренландии оскорбляют разговоры о возможном присоединении их родины к США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Многие жители были оскорблены, заявил бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст. Им не понравилось, что об их родине говорят, как о покупке недвижимости", - говорится в сообщении газеты. Клейст добавил, что нельзя "просто так купить страну или ее людей". При этом проживающая в Гренландии консультант по горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен сообщила изданию, что никто из местных жителей "не хочет быть частью США", однако благодаря заявлениям Трампа Дании придется "намного внимательнее прислушиваться к Гренландии". В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250111/daniya-1993264512.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп