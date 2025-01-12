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"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
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00:46 12.01.2025 (обновлено: 00:47 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/grenlandiya-1993299943.html
"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа
"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа
Нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:46:00+03:00
2025-01-12T00:47:00+03:00
в мире
сша
гренландия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel."США являются важнейшей державой альянса (НАТО. — Прим. ред.) и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию. — Прим. ред.) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец", — рассказал эксперт.Он напомнил, что альянс предназначен для отражения атак извне, и в случае нападения США на Гренландию возможность оказания помощи пострадавшей стране осталась бы на усмотрении других государств-членов."Что конкретно будет предпринято в случае нападения, остается на усмотрение соответствующего государства. &lt;...&gt; Германия могла бы принять участие в военных действиях или отправить письмо с соболезнованиями", — отметил он.Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью страны. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html
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в мире, сша, гренландия, нато, германия
В мире, США, Гренландия, НАТО, Германия
"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа

Tagesspiegel: нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel.
"США являются важнейшей державой альянса (НАТО. — Прим. ред.) и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию. — Прим. ред.) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец", — рассказал эксперт.
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Он напомнил, что альянс предназначен для отражения атак извне, и в случае нападения США на Гренландию возможность оказания помощи пострадавшей стране осталась бы на усмотрении других государств-членов.
«
"Что конкретно будет предпринято в случае нападения, остается на усмотрение соответствующего государства. <...> Германия могла бы принять участие в военных действиях или отправить письмо с соболезнованиями", — отметил он.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью страны. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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