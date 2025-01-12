"Нанесут удар". В Германии забили тревогу из-за дерзкого решения Трампа
Tagesspiegel: нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel.
"США являются важнейшей державой альянса (НАТО. — Прим. ред.) и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию. — Прим. ред.) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец", — рассказал эксперт.
Он напомнил, что альянс предназначен для отражения атак извне, и в случае нападения США на Гренландию возможность оказания помощи пострадавшей стране осталась бы на усмотрении других государств-членов.
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"Что конкретно будет предпринято в случае нападения, остается на усмотрение соответствующего государства. <...> Германия могла бы принять участие в военных действиях или отправить письмо с соболезнованиями", — отметил он.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью страны. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом политик отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.