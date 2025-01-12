https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993338987.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.01.2025

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:22:00+03:00

2025-01-12T13:22:00+03:00

2025-01-12T13:29:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Интернациональной ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в воскресенье в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250112/obstrel-1993336705.html

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