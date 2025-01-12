https://ria.ru/20250112/efimov-1993174244.html
Ефимов: учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе"
Ефимов: учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" - РИА Новости, 12.01.2025
Ефимов: учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе"
Учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" в районе Отрадное в Москве в рамках механизма комплексного развития территорий, рассказал... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:17:00+03:00
2025-01-12T13:17:00+03:00
2025-01-12T13:30:00+03:00
москва
отрадное
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" в районе Отрадное в Москве в рамках механизма комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что на участке промзоны площадью около 29 гектаров возведут жилой квартал. Он появится между Алтуфьевским шоссе, улицей Хачатуряна и рекой Лихоборкой вблизи станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии метро."Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада, который будет рассчитан на 200 воспитанников. После завершения строительства образовательный объект передадут городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Застройкой территории занимается компании AFI Development, указывается в сообщении.Всего по проекту возведут 618 тысяч квадратных метров недвижимости, напомнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он также отметил, что под благоустройство отведено около 4 гектаров земли. Также проект поможет сформировать 5,2 тысячи рабочих мест.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится почти 240 проектов КРТ, затрагивающих территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241231/efimov-1991998628.html
https://ria.ru/20250104/efimov-1992168144.html
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москва, отрадное, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Отрадное, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе"
Ефимов: учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" по КРТ
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Учебный комплекс возведут в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" в районе Отрадное в Москве в рамках механизма комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на участке промзоны площадью около 29 гектаров возведут жилой квартал. Он появится между Алтуфьевским шоссе, улицей Хачатуряна и рекой Лихоборкой вблизи станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
"Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада, который будет рассчитан на 200 воспитанников. После завершения строительства образовательный объект передадут городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Застройкой территории занимается компании AFI Development, указывается в сообщении.
Всего по проекту возведут 618 тысяч квадратных метров недвижимости, напомнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он также отметил, что под благоустройство отведено около 4 гектаров земли. Также проект поможет сформировать 5,2 тысячи рабочих мест.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится почти 240 проектов КРТ, затрагивающих территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.