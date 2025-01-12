https://ria.ru/20250112/delegatsiya-1993363122.html

Словацкая делегация прибыла в Москву во главе с вице-спикером парламента

Словацкая делегация прибыла в Москву во главе с вице-спикером парламента - РИА Новости, 12.01.2025

Словацкая делегация прибыла в Москву во главе с вице-спикером парламента

Словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии, главой партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла в Москву с визитом,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:21:00+03:00

2025-01-12T17:21:00+03:00

2025-01-12T19:03:00+03:00

москва

россия

словакия

андрей данко

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии, главой партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла в Москву с визитом, сообщил источник РИА Новости."Да, сели", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в составе делегации более десяти человек. По его словам, самолет прилетел позже ожидаемого времени из-за того, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.

https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html

https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html

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москва, россия, словакия, андрей данко