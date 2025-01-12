https://ria.ru/20250112/dagestan-1993329081.html

В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами

В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами - РИА Новости, 12.01.2025

В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами

Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:35:00+03:00

2025-01-12T11:35:00+03:00

2025-01-12T11:35:00+03:00

происшествия

турция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил склад БАДов неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов. Часть продукции завезена из Турции, часть имеет кустарное происхождение", – говорится в сообщении. В управлении отмечают потенциальную опасность таких БАДов, поскольку неизвестны ингредиенты и вещества, которые использовались при их приготовлении. С точки зрения закона они должны иметь документы, подтверждающие их безопасность на основе лабораторных исследований и испытаний, в том числе на модельных животных, подчеркнули в ведомстве. Правоохранители конфисковали товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан