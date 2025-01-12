В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами
В Дагестане выявили склад с 5 тысячами единиц БАДов неизвестного происхождения
© Фото : Роспотребнадзор РД/TelegramРоспотребнадзор выявил крупный склад по продаже БАДов неизвестного происхождения в Дагестане
Роспотребнадзор выявил крупный склад по продаже БАДов неизвестного происхождения в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
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"Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил склад БАДов неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов. Часть продукции завезена из Турции, часть имеет кустарное происхождение", – говорится в сообщении.
В управлении отмечают потенциальную опасность таких БАДов, поскольку неизвестны ингредиенты и вещества, которые использовались при их приготовлении. С точки зрения закона они должны иметь документы, подтверждающие их безопасность на основе лабораторных исследований и испытаний, в том числе на модельных животных, подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители конфисковали товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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