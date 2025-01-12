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В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами - РИА Новости, 12.01.2025
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11:35 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/dagestan-1993329081.html
В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами
В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами - РИА Новости, 12.01.2025
В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами
Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:35:00+03:00
2025-01-12T11:35:00+03:00
происшествия
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил склад БАДов неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов. Часть продукции завезена из Турции, часть имеет кустарное происхождение", – говорится в сообщении. В управлении отмечают потенциальную опасность таких БАДов, поскольку неизвестны ингредиенты и вещества, которые использовались при их приготовлении. С точки зрения закона они должны иметь документы, подтверждающие их безопасность на основе лабораторных исследований и испытаний, в том числе на модельных животных, подчеркнули в ведомстве. Правоохранители конфисковали товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Происшествия, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане выявили подпольный склад с немаркированными БАДами

В Дагестане выявили склад с 5 тысячами единиц БАДов неизвестного происхождения

© Фото : Роспотребнадзор РД/TelegramРоспотребнадзор выявил крупный склад по продаже БАДов неизвестного происхождения в Дагестане
Роспотребнадзор выявил крупный склад по продаже БАДов неизвестного происхождения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Роспотребнадзор РД/Telegram
Роспотребнадзор выявил крупный склад по продаже БАДов неизвестного происхождения в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Склад по продаже биологически активных добавок (БАД) неизвестного происхождения выявлен в Дагестане, в обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«
"Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил склад БАДов неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов. Часть продукции завезена из Турции, часть имеет кустарное происхождение", – говорится в сообщении.
В управлении отмечают потенциальную опасность таких БАДов, поскольку неизвестны ингредиенты и вещества, которые использовались при их приготовлении. С точки зрения закона они должны иметь документы, подтверждающие их безопасность на основе лабораторных исследований и испытаний, в том числе на модельных животных, подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители конфисковали товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияТурцияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Дагестан
 
 
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