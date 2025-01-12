https://ria.ru/20250112/afganistan-1993383485.html

Лауреат Нобелевской премии осудила властей Афганистана

Лауреат Нобелевской премии осудила властей Афганистана - РИА Новости, 12.01.2025

Лауреат Нобелевской премии осудила властей Афганистана

Временное правительство Афганистана лишило афганских девочек законного права на образование, это единственная страна в мире, где такое стало возможно, заявила... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:58:00+03:00

2025-01-12T20:58:00+03:00

2025-01-12T20:58:00+03:00

в мире

афганистан

исламабад

малала юсуфзай

оон

талибан

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Временное правительство Афганистана лишило афганских девочек законного права на образование, это единственная страна в мире, где такое стало возможно, заявила пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, лауреат Нобелевской премии мира 2014 года Малала Юсуфзай. "Эта конференция не достигнет своей цели, если мы не поговорим об образовании для афганских девочек, потому что Афганистан - единственная страна в мире, где девочкам полностью запрещено получать образование после шестого класса", - заявила Юсуфзай в ходе второго дня проходящей в Исламабаде международной конференции "Образование женщин в исламских общинах: вызовы и возможности". За последние 3,5 года талибы* ("Талибан"*) отняли право учиться у каждой афганской девушки, приводит новостной портал Tolo news выдержку из выступления правозащитницы. Юсуфзай пользуется заслуженным авторитетом среди правозащитников всего мира. За свою бескомпромиссную деятельность она была тяжело ранена в 2012 году боевиками из террористического движения "Техрик-е Талибан Пакистан"*.Несмотря на официальное приглашение, представители Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) не приняли участие в работе форума, отмечает Tolo news.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241204/taliby-1987336250.html

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

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в мире, афганистан, исламабад, малала юсуфзай, оон, талибан