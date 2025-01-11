https://ria.ru/20250111/zemlyatresenie-1993243246.html

Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений

Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений - РИА Новости, 11.01.2025

Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений

Городская инфраструктура Сочи сохранилась целостной после землетрясений, произошедших в субботу, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:23:00+03:00

2025-01-11T11:23:00+03:00

2025-01-11T11:23:00+03:00

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932736194_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d2dad304c742c05c715fff5ec728ca78.jpg

СОЧИ, 11 янв – РИА Новости. Городская инфраструктура Сочи сохранилась целостной после землетрясений, произошедших в субботу, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович ранее сообщила РИА Новости о подземных толчках магнитудой 3,5, произошедших за несколько последних часов. Инцидент не вызвал происшествий, уточнили в региональном главке МЧС. "В субботу МО (муниципальный округ - ред.) города-курорта Сочи на глубине 5 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", - сказали спасатели. По данным Карпович, подобные землетрясения - не более чем следствие роста молодых гор Кавказа, это нормальное явление для Сочи, который находится в зоне сейсмического риска. Сейсмолог также отметила, что похожие подземные толчки случаются на курорте несколько раз в год.

https://ria.ru/20250109/tibet-1992913579.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)