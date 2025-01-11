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Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений
Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений - РИА Новости, 11.01.2025
Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений
Городская инфраструктура Сочи сохранилась целостной после землетрясений, произошедших в субботу, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:23:00+03:00
2025-01-11T11:23:00+03:00
2025-01-11T11:23:00+03:00
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СОЧИ, 11 янв – РИА Новости. Городская инфраструктура Сочи сохранилась целостной после землетрясений, произошедших в субботу, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович ранее сообщила РИА Новости о подземных толчках магнитудой 3,5, произошедших за несколько последних часов. Инцидент не вызвал происшествий, уточнили в региональном главке МЧС. "В субботу МО (муниципальный округ - ред.) города-курорта Сочи на глубине 5 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", - сказали спасатели. По данным Карпович, подобные землетрясения - не более чем следствие роста молодых гор Кавказа, это нормальное явление для Сочи, который находится в зоне сейсмического риска. Сейсмолог также отметила, что похожие подземные толчки случаются на курорте несколько раз в год.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений
ГУМЧС: инфраструктура Сочи сохранилась после землетрясений, пострадавших нет