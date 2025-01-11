https://ria.ru/20250111/zagryaznenie-1993237201.html

Площадь загрязнения мазутом у порта Тамань составила 2,8 тысячи квадратов

Площадь загрязнения мазутом у порта Тамань составила 2,8 тысячи квадратов - РИА Новости, 11.01.2025

Площадь загрязнения мазутом у порта Тамань составила 2,8 тысячи квадратов

Площадь загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составила 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:05:00+03:00

2025-01-11T10:05:00+03:00

2025-01-11T10:12:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

россия

темрюкский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Площадь загрязнения из-за утечки нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань составила 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС РФ."Вчера в районе кормы "Волгонефть 239" обнаружен разлив нефтепродуктов на 300 метрах площадью 2 800 квадратов", - говорится в сообщении. В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Бали установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html

https://ria.ru/20250111/zagryaznenie-1993211524.html

тамань (станица)

россия

темрюкский район

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происшествия, тамань (станица), россия, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе