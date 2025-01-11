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В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В городе Самарь Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:30:00+03:00
2025-01-11T01:30:00+03:00
2025-01-11T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В городе Самарь Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. "Самарь (Днепропетровская область) — взрывы", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал также сообщил о таких инцидентах в городе Решетиловка Полтавской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В городе Самарь Днепропетровской области после тревоги прогремели взрывы