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На Украине в городе Решетиловка прогремели взрывы
На Украине в городе Решетиловка прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
На Украине в городе Решетиловка прогремели взрывы
Взрывы произошли в городе Решетиловка Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:27:00+03:00
2025-01-11T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Решетиловка Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Решетиловка (Полтавская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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На Украине в городе Решетиловка прогремели взрывы
В Решетиловке в Полтавской области после воздушной тревоги прогремели взрывы