https://ria.ru/20250111/vsu-1993257399.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека - РИА Новости, 11.01.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека

Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:26:00+03:00

2025-01-11T14:26:00+03:00

2025-01-11T14:39:00+03:00

белгородский район

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе на перекрёстке дорог Черемошное - Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного - баротравма и ушиб ноги, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.По словам губернатора, ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района. В здании повреждена кровля, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250111/belgorodskaya-1993245884.html

белгородский район

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белгородская область

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белгородский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область