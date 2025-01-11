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При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека - РИА Новости, 11.01.2025
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14:26 11.01.2025 (обновлено: 14:39 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/vsu-1993257399.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека - РИА Новости, 11.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека
Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:26:00+03:00
2025-01-11T14:39:00+03:00
белгородский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе на перекрёстке дорог Черемошное - Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного - баротравма и ушиб ноги, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.По словам губернатора, ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района. В здании повреждена кровля, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250111/belgorodskaya-1993245884.html
белгородский район
россия
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белгородский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека

Гладков: дрон атаковал автомобиль в Белгородском районе, ранены двое мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе на перекрёстке дорог Черемошное - Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного - баротравма и ушиб ноги, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
По словам губернатора, ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района. В здании повреждена кровля, уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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