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При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека - РИА Новости, 11.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека
Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:26:00+03:00
2025-01-11T14:26:00+03:00
2025-01-11T14:39:00+03:00
белгородский район
вооруженные силы украины
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происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин ранены в Белгородском районе при атаке украинского дрона на автомобиль, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе на перекрёстке дорог Черемошное - Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного - баротравма и ушиб ноги, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.По словам губернатора, ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района. В здании повреждена кровля, уточнил глава региона.
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белгородский район, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При атаке дрона ВСУ в Белгородском районе пострадали два человека
Гладков: дрон атаковал автомобиль в Белгородском районе, ранены двое мужчин