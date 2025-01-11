https://ria.ru/20250111/vsu-1993249879.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования за сутки потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:33:00+03:00
2025-01-11T12:33:00+03:00
2025-01-11T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250107/vostok-1992731600.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_53240a4ed92a6a0ba1c17e2a61a575cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных, танк и две бронемашины