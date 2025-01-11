https://ria.ru/20250111/vsu-1993249879.html

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские формирования за сутки потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:33:00+03:00

2025-01-11T12:33:00+03:00

2025-01-11T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250107/vostok-1992731600.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)