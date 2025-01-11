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На Украине резко выросло число случаев дезертирства, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
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23:28 11.01.2025 (обновлено: 23:29 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993297169.html
На Украине резко выросло число случаев дезертирства, пишут СМИ
На Украине резко выросло число случаев дезертирства, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
На Украине резко выросло число случаев дезертирства, пишут СМИ
Случаи дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ участились с осени 2024 года, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:28:00+03:00
2025-01-11T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Случаи дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ участились с осени 2024 года, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее, как пишет издание, Владимир Зеленский заявил о снижении числа фактов дезертирства и самоволки в ВСУ с осени 2024 года. "На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский ", - говорится в Telegram-канале издания. По данным украинских журналистов, число случаев самоволки в ВСУ только возросло. Если на протяжении летних месяцев 2024 года в самоволку уходили от 6 до 7 тысяч военнослужащих ВСУ в месяц, то уже в сентябре их число достигло почти 8 тысяч, в ноябре - почти 10 тысяч и вышло на пик в декабре - 17,5 тысяч случаев. В конце ноября 2024 года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
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96
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине резко выросло число случаев дезертирства, пишут СМИ

Число случаев дезертирства и самоволки в ВСУ резко выросло с осени 2024 года

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Случаи дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ участились с осени 2024 года, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее, как пишет издание, Владимир Зеленский заявил о снижении числа фактов дезертирства и самоволки в ВСУ с осени 2024 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде
8 января, 14:49
"На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский ", - говорится в Telegram-канале издания.
По данным украинских журналистов, число случаев самоволки в ВСУ только возросло. Если на протяжении летних месяцев 2024 года в самоволку уходили от 6 до 7 тысяч военнослужащих ВСУ в месяц, то уже в сентябре их число достигло почти 8 тысяч, в ноябре - почти 10 тысяч и вышло на пик в декабре - 17,5 тысяч случаев.
В конце ноября 2024 года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции
8 января, 17:29
 
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