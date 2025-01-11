https://ria.ru/20250111/ukraina-1993251914.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:49:00+03:00

2025-01-11T12:49:00+03:00

2025-01-11T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Сумской области тревога звучит более сорока минут. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 12.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины