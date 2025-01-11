https://ria.ru/20250111/ukraina-1993232358.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 11.01.2025

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:14:00+03:00

2025-01-11T09:14:00+03:00

2025-01-11T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области после взрывов. По его данным, взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в ночь на субботу в Днепропетровской области. "Повреждены промышленное предприятие, линия электропередач", - написал Лысак, при этом не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в районе Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, кривой рог