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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 11.01.2025
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:14:00+03:00
2025-01-11T09:14:00+03:00
2025-01-11T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в Telegram-канале, что промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области после взрывов. По его данным, взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в ночь на субботу в Днепропетровской области. "Повреждены промышленное предприятие, линия электропередач", - написал Лысак, при этом не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в районе Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Лысак: в Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие