https://ria.ru/20250111/udary-1993222573.html
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
По нескольким объектам на Украине нанесли удары, сообщил сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:43:00+03:00
2025-01-11T04:43:00+03:00
2025-01-11T04:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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полтавская область
кировоградская область
сергей лебедев
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кривой рог
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По нескольким объектам на Украине нанесли удары, сообщил сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кременчуг — Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", — сказал он.Помимо этого, по словам Лебедева, целями атаки стали военные аэродромы Мартыновка Канатово в Николаевской и Кировоградской областях, а также закрытый аэропорт в пригороде Черкасс."Кривой Рог — два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно — в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", — добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, полтавская область, кировоградская область, сергей лебедев, кременчуг, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Кременчуг, Кривой Рог
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине
Координатор сопротивления Лебедев заявил об ударах по объектам на Украине
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По нескольким объектам на Украине нанесли удары, сообщил сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Кременчуг — Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", — сказал он.
Помимо этого, по словам Лебедева, целями атаки стали военные аэродромы Мартыновка Канатово в Николаевской и Кировоградской областях, а также закрытый аэропорт в пригороде Черкасс.
"Кривой Рог — два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно — в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", — добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.