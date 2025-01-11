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В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025" - РИА Новости, 11.01.2025
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14:30 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/ucheniya-1993257964.html
В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025"
В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025" - РИА Новости, 11.01.2025
В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025"
Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью, что при принятии решения о... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:30:00+03:00
2025-01-11T14:30:00+03:00
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европа
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в мире
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью, что при принятии решения о приглашении западных наблюдателей на предстоящие на территории республики белорусско-российские учения "Запад-2025" Минск будет учитывать, приглашали ли западные страны белорусских наблюдателей на военные учения на своей территории. Ранее Ревенко сообщил, что предстоящие в этом году совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Минск уже уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах. "Закономерный вопрос: как мы поступим (в вопросе приглашения западных наблюдателей на учения "Запад-2025" - ред.)? Как мы поступим по отношению к недружественным действиям?" - заявил Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ", размещенном в ее youtube-канале. Он пояснил, что в 2024 году в Европе состоялись учения НАТО "Защитник", они были "грамотно разбиты на ряд мелких учений, которые не позволяют обеспечить (международное – ред.) наблюдение за общим масштабом проводимых мероприятий, которые были явно направлены против Республики Беларусь, Российской Федерации, то есть против Союзного государства". Ревенко отметил, что на территории Польши были проведены учения "Драгун", на которые наблюдатели от Белоруссии не были приглашены несмотря на то, что масштабу они относились к категории наблюдаемых. По его словам, в Эстонии, Норвегии в прошлом году прошли учения, которые по ряду показателей требовали приглашения белорусских наблюдателей, но они не были приглашены. Кроме того, продолжил представитель МО Белоруссии, на учениях "Намейс" в Латвии были иностранные наблюдатели, но Белоруссия не была приглашена. "Мы будем вырабатывать нашу позицию (по вопросу приглашения западных наблюдателей на учения "Запад-2025" - ред.), будем вырабатывать наше отношение к партнерам с Запада. Касательно приглашения государств, дружески относящихся к Республике Беларусь, – да, мы планируем приглашение делегаций от наших союзников, друзей, партнеров на данные учения", - отметил Ревенко.
https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979517970.html
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белоруссия, минск, европа, нато, в мире, россия, военные учения южнокорейской армии у границ с кндр
Белоруссия, Минск, Европа, НАТО, В мире, Россия, Военные учения южнокорейской армии у границ с КНДР
В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025"

Ревенко: наблюдателей на "Запад-2025" позовут, исходя от их отношения к Минску

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФРоссийско-белорусские учения "Запад"
Российско-белорусские учения Запад - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Российско-белорусские учения "Запад". Архивное фото
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью, что при принятии решения о приглашении западных наблюдателей на предстоящие на территории республики белорусско-российские учения "Запад-2025" Минск будет учитывать, приглашали ли западные страны белорусских наблюдателей на военные учения на своей территории.
Ранее Ревенко сообщил, что предстоящие в этом году совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Минск уже уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.
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"Закономерный вопрос: как мы поступим (в вопросе приглашения западных наблюдателей на учения "Запад-2025" - ред.)? Как мы поступим по отношению к недружественным действиям?" - заявил Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ", размещенном в ее youtube-канале.
Он пояснил, что в 2024 году в Европе состоялись учения НАТО "Защитник", они были "грамотно разбиты на ряд мелких учений, которые не позволяют обеспечить (международное – ред.) наблюдение за общим масштабом проводимых мероприятий, которые были явно направлены против Республики Беларусь, Российской Федерации, то есть против Союзного государства".
Ревенко отметил, что на территории Польши были проведены учения "Драгун", на которые наблюдатели от Белоруссии не были приглашены несмотря на то, что масштабу они относились к категории наблюдаемых. По его словам, в Эстонии, Норвегии в прошлом году прошли учения, которые по ряду показателей требовали приглашения белорусских наблюдателей, но они не были приглашены. Кроме того, продолжил представитель МО Белоруссии, на учениях "Намейс" в Латвии были иностранные наблюдатели, но Белоруссия не была приглашена.
"Мы будем вырабатывать нашу позицию (по вопросу приглашения западных наблюдателей на учения "Запад-2025" - ред.), будем вырабатывать наше отношение к партнерам с Запада. Касательно приглашения государств, дружески относящихся к Республике Беларусь, – да, мы планируем приглашение делегаций от наших союзников, друзей, партнеров на данные учения", - отметил Ревенко.
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БелоруссияМинскЕвропаНАТОВ миреРоссияВоенные учения южнокорейской армии у границ с КНДР
 
 
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