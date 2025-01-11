https://ria.ru/20250111/turtsiya-1993243958.html

СМИ назвали Турцию мишенью при начале Соединенными Штатами ядерной войны

СМИ назвали Турцию мишенью при начале Соединенными Штатами ядерной войны - РИА Новости, 11.01.2025

СМИ назвали Турцию мишенью при начале Соединенными Штатами ядерной войны

Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, так как пятьдесят таких бомб находятся... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:29:00+03:00

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2025-01-11T11:43:00+03:00

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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, так как пятьдесят таких бомб находятся на авиабазе Инджирлик в Адане, на юге страны, пишет газета Aydınlık. Риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия, заявил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков. "США модернизировали свои ядерные бомбы типа B61 и обновили их до версии B61-12. Пятьдесят бомб, находящихся на базе Инджирлик, были оснащены "хвостовым ротором" для повышения их смертоносного эффекта. Новая цель – начать в 2026 году производство B61-13, которая в 24 раза мощнее бомбы, которая была применена в Хиросиме... В этот период, когда обсуждается вопрос о применении ядерного оружия, все внимание приковано к ядерным бомбам на базах НАТО и США. Бомба B61 также находится на базе Инджирлик в Адане. Всего в Европе находится 180 таких бомб, 50 из которых хранятся в Турции", - пишет газета. Газета отмечает, что в связи с конфликтом на Украине Украине "ядерная напряженность" между Россией и Западом возрастает. "В дискуссиях о применении ядерного оружия обращают на себя внимание слова генерала Тода Уолтерса, командующего европейскими силами США/НАТО, Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR). 27 марта 2020 года Уолтерс выступил в Сенате США со следующими заявлениями: "Я выступаю за то, чтобы первыми применить ядерное оружие в рамках гибкого реагирования". Сделанные заявления и усиление бомбового вооружения делают Турцию мишенью в ядерной войне", - говорится в публикации издания. Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В ядерной доктрине России указано, что агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение, ответ на агрессию не останется без внимания, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

https://ria.ru/20250110/litsenziya-1993179563.html

https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html

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россия, сша, турция, сергей рябков, владимир путин, виктор бондарев, нато, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, в мире