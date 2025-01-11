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Церковный календарь на январь 2025

Православные праздники в январе 2025 в России: церковный календарь на месяц

Церковный календарь на январь 2025

В январе православные верующие отмечают два великих праздника – Рождество Христово и Крещение Господне. Но это далеко не все торжества, которые приходятся на... РИА Новости, 11.01.2025

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МОСКВА, 09 янв – РИА Новости. В январе православные верующие отмечают два великих праздника – Рождество Христово и Крещение Господне. Но это далеко не все торжества, которые приходятся на первый месяц нового года. О том, какие церковные праздники отмечают в России в 2025 году – в материале РИА Новости.Православные праздники в январе 2025Для православных верующих каждый день связан с каким-либо событием: будь то большой праздник, именины, пост или день памяти того или иного святого.На январь приходится чуть более восьми десятков церковных праздников. Среди них три Господских (посвященных основным событиям из жизни Иисуса Христа) – Рождество Христово, Крещение и Обрезание Господне (последний, к слову, также относится к числу великих праздников).Церковный календарь по дням на месяц1 январяДни памяти:− преподобного Илии Муромца;− священномученика Ипатия Печерского;− святого мученика Вонифатия.2 январяДни памяти:− священномученика Игнатия Богоносца;− святого праведного Иоанна Кронштадтского.3 январяДни памяти:− мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулиании Никомидийской;− святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея России.4 январяДень памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.5 январяДень памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.6 январяРождественский сочельник.Дни памяти:− преподобного Николая;− преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.7 январяРождество Христово.8 январяСобор Пресвятой Богородицы.День памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского.9 январяДни памяти:− преподобного Феодора Начертанного, исповедника;− первомученика апостола от 70-ти Стефана.10 январяДни памяти:− 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии.11 январяДень памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.12 январяДни памяти: - праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня;− святого Макария, митрополита Московского;− мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской);− апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского;− священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.13 январяОтдание праздника Рождества Христова.День памяти преподобной Мелании Римляныни.14 январяОбрезание Господне.День памяти святителя Василия Великого (Васильев день).15 январяДни памяти:− преподобного Серафима Саровского (преставление, второе обретение мощей);− святителя Сильвестра, Папы Римского;− святого пророка Малахии;− святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской).16 январяДень памяти святого мученика Гордия.17 январяСобор 70-ти Апостолов.Дни памяти:− преподобного Феоктиста;− святителя Евстафия I, архиепископа Сербского.18 январяКрещенский сочельник.День памяти пророка Михея.19 январяКрещение Господне.20 январяСобор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.21 январяДни памяти:− святителя Емилиана;− преподобной Домники Константинопольской;− преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских;− преподобного Георгия Хозевита;− священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), и с ним 72-х мучеников.22 январяДни памяти:− мученика Полиевкта;− святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России;− преподобного Евстратия, чудотворца.23 январяДни памяти:− святителя Григория Нисского;− преподобного Маркиана Константинопольского;− святителя Феофана, затворника Вышенского;− священномученика Анатолия, митрополита Одесского;− преподобного Павла Комельского (Обнорского);− преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.24 январяДни памяти:− преподобного Феодосия Великого;− преподобного Михаила Клопского, Новгородского.25 январяДни памяти:− мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших;− преподобного Мартиниана Белозерского;− святителя Саввы I, архиепископа Сербского.26 январяДни памяти:− преподобного Иринарха Ростовского;− мучеников Ермила и Стратоника;− преподобного Елеазара Анзерского.27 январяДень памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.28 январяДни памяти:− преподобного Иоанна Кущника;− преподобного Павла Фивейского.29 январяПоклонение честным веригам апостола Петра.Дни памяти:− священномученика Иоанна Петтая;− праведного Максима Тотемского, пресвитера.30 январяДни памяти:− преподобного Антония Дымского;− преподобного Антония Великого.31 январяДни памяти:− преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского;− святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.Какие январские праздники самые важные в РоссииИз наиболее важных церковных праздников января можно выделить следующие: Рождество Христово, Обрезание и Крещение Господне (7, 14 и 19 января соответственно);Посты в январеС 1 по 6 января последние дни Рождественского поста. Это последний из четырех многодневных постов года. Традиционно он начинается 28 ноября, а заканчивается уже в начале первого месяца нового года.При этом предрождественские дни – наиболее строгая часть поста. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – масло можно добавить.А в рождественский Сочельник (6 января) запрещается употреблять какую-либо пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Как только она загорится, можно есть сочиво (вареные в меде зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).К однодневным постам в январе относятся: Крещенский сочельник (18 января) – можно употреблять горячие вареные блюда из растительных продуктов с добавлением масла; и отдельные постные дни (20, 25, 27 января) – разрешено включать в рацион рыбные блюда и морепродукты.Дни поминовения усопшихОсобых дней поминовения усопших – Родительских суббот – в январе нет. Однако священнослужители подчеркивают: чтить умерших родных и близких верующие могут абсолютно в любую из суббот. Она необязательно должна быть Родительской.Приметы и поверьяБольше всего примет и поверий связано со святочным периодом. В народе это время еще называли "от звезды до воды". Поскольку, согласно церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях – рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких, друзей. Дарить подарки – в память о тех дарах, которые принесли восточные волхвы Младенцу Христу. Не забывали и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. На стол ставили сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.Несмотря на то что святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. У славян с давних пор существовал во время святок обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев обрядовую пищу и высказывали им добрые пожелания.Не менее популярными были святочные гадания. Как столетия назад, так и сегодня многие не прочь узнать в январские ночи свое будущее. В старину верили, что в период зимнего солнцестояния (на который приходятся Святки) открывается портал между видимым и невидимым мирами.Гадали в основном на погоду и урожай. Например, ставили в красный угол каравай, а спустя несколько дней смотрели: уменьшился он в весе или нет. Если стал легче — значит, земля в наступившем году даст меньше плодов, чем в прошлом. А если потяжелел — жди изобилия.Чтобы узнать погоду, разрезали луковицу на две части. Спустя шесть дней смотрели на одну половину: усохла — значит первое полугодие будет теплым, дала сок — дождливым. Спустя еще неделю таким же образом получали прогноз на остальные шесть месяцев.Особенно популярны, но и наиболее опасны, были гадания с зеркалами. В старину их считали самым опасным способом заглянуть в иной мир. Для этого ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечи и вглядывались — вдруг появится чья-то фигура. Девушки, например, так высматривали своих суженых.Был и более экзотичный вариант узнать будущего жениха — по петуху. Перед ним клали зеркало и две миски: в одной — зерно или деньги, в другой — вода. Если петух подходил сперва к зеркалу, то, как гласит народное поверье, суженый будет красивым, к зерну — богатым, а если к воде — не будет знать меры в вине.Помогали и другие животные. Например, если кошка переступит порог дома левой лапой — стоит ждать скорой свадьбе. А если правой — любовь в этом году найти не суждено.Согласно другому поверью, девушкам нужно было в полночь выйти на улицу с ножом и, кромсая снег, сказать: "Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется — смеяться или плакать придется?" А после надо было внимательно прислушаться к лаю собак: какой он — радостный или злобный. Таков будет и характер супруга.Что можно и нельзя делать в православные праздникиНаиболее полезным для верующих в январские дни будет посетить храм. Большее внимание уделить молитве, в том числе – домашней. Несмотря на новогоднюю праздничную пору, совсем бездельничать нельзя.Но и перегружать себя тяжелой работой не стоит. Особенно, на церковные праздники. Правда запрет на физический труд по торжественным дням не строгий.В постные дни нельзя есть молочные продукты, яйца, мясо, а иногда и рыбу. Но важно понимать, что гастрономическими предписаниями дело не ограничивается. Важно сочетать их с духовным воздержанием – от дурных дел и помыслов. Иначе пост превратится в банальную диету.

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https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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Никита Бизин

россия, рим, грузия, иисус христос, серафим саровский (прохор мошнин), религиозные праздники