https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html

На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань

На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань - РИА Новости, 11.01.2025

На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань

Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:42:00+03:00

2025-01-11T14:42:00+03:00

2025-01-11T19:52:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров. "Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в сообщении. Отмечается, что временную дорогу продолжат прокладывать до самой кормы танкера, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. Кроме того, в ближайшие дни на месте испытают сбор мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. Сейчас в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти-239" для сбора мазута с моря, добавляют власти.

https://ria.ru/20250111/mazut-1993253710.html

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

тамань (станица)

темрюкский район

россия

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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия