https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань - РИА Новости, 11.01.2025
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань
Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:42:00+03:00
2025-01-11T14:42:00+03:00
2025-01-11T19:52:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров. "Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в сообщении. Отмечается, что временную дорогу продолжат прокладывать до самой кормы танкера, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. Кроме того, в ближайшие дни на месте испытают сбор мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. Сейчас в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти-239" для сбора мазута с моря, добавляют власти.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993253710.html
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань
Оперштаб: трещина в корме танкера "Волганефть-239" могла появиться из-за штормов
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района
. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров.
"Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временную дорогу продолжат прокладывать до самой кормы танкера, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. Кроме того, в ближайшие дни на месте испытают сбор мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке.
Сейчас в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти-239" для сбора мазута с моря, добавляют власти.