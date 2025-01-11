Рейтинг@Mail.ru
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 11.01.2025 (обновлено: 19:52 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань - РИА Новости, 11.01.2025
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань
Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:42:00+03:00
2025-01-11T19:52:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993243578_9:0:1271:710_1920x0_80_0_0_5613bec592967f8d7c97bac1d09dd7c9.jpg
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров. "Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в сообщении. Отмечается, что временную дорогу продолжат прокладывать до самой кормы танкера, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. Кроме того, в ближайшие дни на месте испытают сбор мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. Сейчас в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти-239" для сбора мазута с моря, добавляют власти.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993253710.html
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
тамань (станица)
темрюкский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993243578_282:0:1229:710_1920x0_80_0_0_3ac342c467ea8e12667c1b84c71bdc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамань (станица), темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани назвали возможную причину разлива мазута у порта Тамань

Оперштаб: трещина в корме танкера "Волганефть-239" могла появиться из-за штормов

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань мазут собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье
Вытекший из кормовой части танкера Волгонефть-239 в районе порта Тамань мазут собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань мазут собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Трещина в корме находящегося у порта Тамань танкера "Волгонефть-239", где произошёл разлив мазута, вероятно, появилась из-за прошедших штормов, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяжённостью 10 метров.
Волонтеры собирают мазут - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения побережья мазутом
Вчера, 13:25
"Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временную дорогу продолжат прокладывать до самой кормы танкера, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. Кроме того, в ближайшие дни на месте испытают сбор мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке.
Сейчас в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти-239" для сбора мазута с моря, добавляют власти.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом
10 января, 12:28
 
ПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала