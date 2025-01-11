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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025 - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993277740.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025 - РИА Новости, 11.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:14:00+03:00
2025-01-11T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 января 2025 годаПоражены 146 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 181 БПЛА и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 240 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других бронемашин, 1508 реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 января 2025 года

Поражены 146 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 181 БПЛА и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 240 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других бронемашин, 1508 реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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