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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 11.01.2025 (обновлено: 23:07 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993248953.html
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:20:00+03:00
2025-01-11T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР
Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 535 военнослужащих;
  • немецкий танк Leopard;
  • четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
  • три автомобиля;
  • пять артиллерийских орудий.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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