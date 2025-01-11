https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993248953.html

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:20:00+03:00

2025-01-11T12:20:00+03:00

2025-01-11T23:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР. 2025-01-11T12:20 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность