https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993248953.html
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:20:00+03:00
2025-01-11T12:20:00+03:00
2025-01-11T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993260372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddc62fcfa79e2033310baff72852ee68.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993260372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_767381f4cc60d0f9ef230473cd041a4a.jpg
Флаг России в освобожденном населенном пункте Шевченко в ДНР
Минобороны РФ показало кадры с водружением российского флага на одном из зданий освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.
2025-01-11T12:20
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР