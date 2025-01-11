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Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993222110.html
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс - РИА Новости, 11.01.2025
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс
Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:29:00+03:00
2025-01-11T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черкассы
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Черкассы, "прилет" в пригороде. Сопротивление пишет, что взрыв в направлении аэропорта. Там закрытая для обычных смертных зона. Взрыв был мощный", - заявил Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241223/svo-1990792710.html
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в мире, россия, черкассы, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкассы, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс

Лебедев: взрыв прогремел в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Черкассы, "прилет" в пригороде. Сопротивление пишет, что взрыв в направлении аэропорта. Там закрытая для обычных смертных зона. Взрыв был мощный", - заявил Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧеркассыУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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