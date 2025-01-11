Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс
Лебедев: взрыв прогремел в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Черкассы, "прилет" в пригороде. Сопротивление пишет, что взрыв в направлении аэропорта. Там закрытая для обычных смертных зона. Взрыв был мощный", - заявил Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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