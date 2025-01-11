https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993222110.html

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс - РИА Новости, 11.01.2025

Подполье сообщило о взрыве в пригороде Черкасс

Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:29:00+03:00

2025-01-11T04:29:00+03:00

2025-01-11T04:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Черкассы, "прилет" в пригороде. Сопротивление пишет, что взрыв в направлении аэропорта. Там закрытая для обычных смертных зона. Взрыв был мощный", - заявил Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241223/svo-1990792710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, черкассы, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины