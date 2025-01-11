https://ria.ru/20250111/serbiya-1993260560.html

Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич

Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич - РИА Новости, 11.01.2025

Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич

Сербия и США открыли тему стратегического диалога, который не решит все имеющиеся разногласия, но создаст большие перспективы для сотрудничества официального... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:56:00+03:00

2025-01-11T14:56:00+03:00

2025-01-11T14:56:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Сербия и США открыли тему стратегического диалога, который не решит все имеющиеся разногласия, но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белград в субботу прибыл заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, который провел встречу с Вучичем с участием координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла. "Мы открыли тему стратегического диалога. Это не то, что решит все наши проблемы, разногласия, особенно по вопросу Косово и Метохии, но открывает значительные и большие возможности для всех будущих правительств Сербии и администраций США. Для них мы малая страна, но уверен, что то, что они впервые показали интерес начать стратегический диалог с Сербией, говорит о том, что отношения между нами изменились к лучшему", - указал Вучич на совместной пресс-конференции с представителем госдепа. Он выделил шесть сфер сотрудничества с США, особо важных для официального Белграда. Среди них: поддержка культурного и образовательного обмена, региональных инициатив, торговли и инвестиций, двустороннего сотрудничества и верховенства закона, энергетики. "Как и сказал господин Верма, мы в сентябре подписали стратегическое соглашение в энергетике, хочу вас оповестить, что идет работа над планом и технической документацией на 1 гигаватт солнечной электростанции, документ о которой мы пописали с UGTR. Для нас важна ратификация в Скупщине (парламенте) соглашений для дальнейших разговоров о ГЭС "Джердап 3". Это критические объекты для энергетической инфраструктуры Сербии. Конечно и вопросы обороны и безопасности имеют величайшее значение", - отметил сербский лидер. По его словам, наиболее важны мир и стабильность в регионе, и сейчас несколько прекратились обвинения, звучавшие три года на Западе, что Сербия начнет по чужому приказу войну на Балканах, "этого не произойдет". Договор о реализации проекта строительства в Сербии СЭС большой мощности консорциума Hyundai Engineering i UGT Renewables был подписан в середине октября 2024 года в присутствии президента Сербии, главы минэнерго Дубравки Джедович-Ханданович, посла США Кристофера Хилла, представителей посольства Южной Кореи и корейского агентства по развитию торговли и инвестиций KOTRA. Глава минэнерго Сербии ранее сообщила, что выполнено предварительное исследование обоснованности проекта реверсивной гибридной ГЭС "Джердап 3" на Дунае и что технический и экономический анализ покажет необходимые оптимальные мощности гидро-электростанции, которая станет "одним из столпов энергетической системы в будущем". Строительная компания Bechtel из США ранее вела переговоры с властями Сербии об участии в проектировании и строительстве ГЭС "Джердап 3" совокупной мощностью 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.

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https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992351146.html

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