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Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич - РИА Новости, 11.01.2025
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14:56 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/serbiya-1993260560.html
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич - РИА Новости, 11.01.2025
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, который не решит все имеющиеся разногласия, но создаст большие перспективы для сотрудничества официального... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:56:00+03:00
2025-01-11T14:56:00+03:00
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
hyundai creta
в мире
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БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Сербия и США открыли тему стратегического диалога, который не решит все имеющиеся разногласия, но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белград в субботу прибыл заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, который провел встречу с Вучичем с участием координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла. "Мы открыли тему стратегического диалога. Это не то, что решит все наши проблемы, разногласия, особенно по вопросу Косово и Метохии, но открывает значительные и большие возможности для всех будущих правительств Сербии и администраций США. Для них мы малая страна, но уверен, что то, что они впервые показали интерес начать стратегический диалог с Сербией, говорит о том, что отношения между нами изменились к лучшему", - указал Вучич на совместной пресс-конференции с представителем госдепа. Он выделил шесть сфер сотрудничества с США, особо важных для официального Белграда. Среди них: поддержка культурного и образовательного обмена, региональных инициатив, торговли и инвестиций, двустороннего сотрудничества и верховенства закона, энергетики. "Как и сказал господин Верма, мы в сентябре подписали стратегическое соглашение в энергетике, хочу вас оповестить, что идет работа над планом и технической документацией на 1 гигаватт солнечной электростанции, документ о которой мы пописали с UGTR. Для нас важна ратификация в Скупщине (парламенте) соглашений для дальнейших разговоров о ГЭС "Джердап 3". Это критические объекты для энергетической инфраструктуры Сербии. Конечно и вопросы обороны и безопасности имеют величайшее значение", - отметил сербский лидер. По его словам, наиболее важны мир и стабильность в регионе, и сейчас несколько прекратились обвинения, звучавшие три года на Западе, что Сербия начнет по чужому приказу войну на Балканах, "этого не произойдет". Договор о реализации проекта строительства в Сербии СЭС большой мощности консорциума Hyundai Engineering i UGT Renewables был подписан в середине октября 2024 года в присутствии президента Сербии, главы минэнерго Дубравки Джедович-Ханданович, посла США Кристофера Хилла, представителей посольства Южной Кореи и корейского агентства по развитию торговли и инвестиций KOTRA. Глава минэнерго Сербии ранее сообщила, что выполнено предварительное исследование обоснованности проекта реверсивной гибридной ГЭС "Джердап 3" на Дунае и что технический и экономический анализ покажет необходимые оптимальные мощности гидро-электростанции, которая станет "одним из столпов энергетической системы в будущем". Строительная компания Bechtel из США ранее вела переговоры с властями Сербии об участии в проектировании и строительстве ГЭС "Джердап 3" совокупной мощностью 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html
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сербия, сша, белград (город), александр вучич, hyundai creta, в мире
Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Hyundai Creta, В мире
Сербия и США открыли тему стратегического диалога, заявил Вучич

Вучич: Сербия и США открыли тему стратегического диалога для сотрудничества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Сербия и США открыли тему стратегического диалога, который не решит все имеющиеся разногласия, но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Белград в субботу прибыл заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, который провел встречу с Вучичем с участием координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"
Вчера, 13:44
"Мы открыли тему стратегического диалога. Это не то, что решит все наши проблемы, разногласия, особенно по вопросу Косово и Метохии, но открывает значительные и большие возможности для всех будущих правительств Сербии и администраций США. Для них мы малая страна, но уверен, что то, что они впервые показали интерес начать стратегический диалог с Сербией, говорит о том, что отношения между нами изменились к лучшему", - указал Вучич на совместной пресс-конференции с представителем госдепа.
Он выделил шесть сфер сотрудничества с США, особо важных для официального Белграда. Среди них: поддержка культурного и образовательного обмена, региональных инициатив, торговли и инвестиций, двустороннего сотрудничества и верховенства закона, энергетики.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию
28 декабря 2024, 23:36
"Как и сказал господин Верма, мы в сентябре подписали стратегическое соглашение в энергетике, хочу вас оповестить, что идет работа над планом и технической документацией на 1 гигаватт солнечной электростанции, документ о которой мы пописали с UGTR. Для нас важна ратификация в Скупщине (парламенте) соглашений для дальнейших разговоров о ГЭС "Джердап 3". Это критические объекты для энергетической инфраструктуры Сербии. Конечно и вопросы обороны и безопасности имеют величайшее значение", - отметил сербский лидер.
По его словам, наиболее важны мир и стабильность в регионе, и сейчас несколько прекратились обвинения, звучавшие три года на Западе, что Сербия начнет по чужому приказу войну на Балканах, "этого не произойдет".
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций
5 января, 13:24
Договор о реализации проекта строительства в Сербии СЭС большой мощности консорциума Hyundai Engineering i UGT Renewables был подписан в середине октября 2024 года в присутствии президента Сербии, главы минэнерго Дубравки Джедович-Ханданович, посла США Кристофера Хилла, представителей посольства Южной Кореи и корейского агентства по развитию торговли и инвестиций KOTRA.
Глава минэнерго Сербии ранее сообщила, что выполнено предварительное исследование обоснованности проекта реверсивной гибридной ГЭС "Джердап 3" на Дунае и что технический и экономический анализ покажет необходимые оптимальные мощности гидро-электростанции, которая станет "одним из столпов энергетической системы в будущем". Строительная компания Bechtel из США ранее вела переговоры с властями Сербии об участии в проектировании и строительстве ГЭС "Джердап 3" совокупной мощностью 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS
2 января, 22:20
 
СербияСШАБелград (город)Александр ВучичHyundai CretaВ мире
 
 
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