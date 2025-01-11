https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993271411.html

В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 11.01.2025

В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:02:00+03:00

2025-01-11T17:02:00+03:00

2025-01-11T17:02:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. "В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля. Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250111/aktivy-1993250306.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, украина, владимир путин, европа, еврокомиссия, евросоюз