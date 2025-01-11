https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993271411.html
В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 11.01.2025
В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:02:00+03:00
2025-01-11T17:02:00+03:00
2025-01-11T17:02:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. "В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля. Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Владимир Путин, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
RMF FM: ЕК 14 января начнет консультации по 16-му пакету санкций против России