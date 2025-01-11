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В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250111/nizhnekamsk-1993287221.html

нижнекамск

уфа

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нижнекамск, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество