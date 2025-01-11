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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
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18:33 11.01.2025 (обновлено: 18:40 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993277239.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:33:00+03:00
2025-01-11T18:40:00+03:00
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила РосавиацияВременные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html
ижевск
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, международная организация гражданской авиации
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила Росавиация
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбществоМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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