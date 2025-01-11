https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993277239.html

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:33:00+03:00

2025-01-11T18:33:00+03:00

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ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

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международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска с 17:40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 мск введены в аэропорту Ижевска (код ИКАО: USII)", - сообщила РосавиацияВременные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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ижевск

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, международная организация гражданской авиации