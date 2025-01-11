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В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:58:00+03:00
2025-01-11T17:58:00+03:00
2025-01-11T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.
https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов