https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993274617.html

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:58:00+03:00

2025-01-11T17:58:00+03:00

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ульяновск

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска в 17.40 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17.40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.

https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html

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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество