https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993271024.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:53:00+03:00
2025-01-11T16:53:00+03:00
2025-01-11T17:01:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.30 мск введены в аэропорту Нижнекамска", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250111/samolet-1993262092.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, республика татарстан (татарстан)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов