https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993271024.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:53:00+03:00

2025-01-11T16:53:00+03:00

2025-01-11T17:01:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

общество

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8a2ffb081687eab792fb2b1517c40d.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска с 16.30 мск, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.30 мск введены в аэропорту Нижнекамска", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250111/samolet-1993262092.html

нижнекамск

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, республика татарстан (татарстан)