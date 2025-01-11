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В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:34:00+03:00
2025-01-11T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск (Баратаевка; код /САО: UWLL) - с 13:40 мск; Самара (Курумоч; UWWW) - c 14:00 мск", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html
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ульяновск, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Ульяновск, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на прием и выпуск самолетов