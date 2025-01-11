https://ria.ru/20250111/reznya-1993246297.html

В Польше не верят в возможность эксгумации жертв Волынской резни

В Польше не верят в возможность эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 11.01.2025

В Польше не верят в возможность эксгумации жертв Волынской резни

Кандидат в президенты Польши, директор Института национальной памяти республики Кароль Навроцкий не верит в то, что Украина позволит эксгумации жертв Волынской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:53:00+03:00

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2025-01-11T11:53:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, директор Института национальной памяти республики Кароль Навроцкий не верит в то, что Украина позволит эксгумации жертв Волынской резни. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина приняла первое решение о возможности эксгумации польских жертв "Украинской повстанческой армии"*(УПА*)"Нельзя говорить о переломе. Меня радует эта информация, но мы в Институте этих переломов переживали много, вернее деклараций перелома", - сказал Навроцкий, в эфире радиостанции RMF FM. При этом он заявил, что поверит в решение данного вопроса только тогда, когда начнутся эксгумации жертв Волынской резни. "Не знаю, что господин премьер считает переломом. Переломом было бы начало эксгумаций, а мы говорим о 1,5 тысячах населенных пунктах, которые исчезли с карты, о 120 тысячах жертв", - сказал Навроцкий. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.*Запрещенная в России украинская организация

https://ria.ru/20241114/polsha-1983688026.html

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html

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в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, дональд туск, владимир зеленский, украинская повстанческая армия