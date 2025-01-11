Рейтинг@Mail.ru
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 11.01.2025 (обновлено: 20:19 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/rastvoritel-1993271940.html
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий - РИА Новости, 11.01.2025
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий
Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону, опасности попадания растворителя в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:13:00+03:00
2025-01-11T20:19:00+03:00
происшествия
дон
ростов-на-дону
алексей логвиненко
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993272427_0:176:462:436_1920x0_80_0_0_e78b289af2703556074f24bd1dbd3af4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв - РИА Новости. Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, специалисты обрабатывают площадь разлива сорбентом, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. В субботу в местных соцсетях появилась информация, что выброс нефтепродуктов был зафиксирован в реке Дон. "Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - написал Логвиненко в Telegram-канале. Он добавил, что на место вызваны все федеральные службы, происхождение и место сброса выясняются. Кроме того, взяты пробы воды. "Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время", - подчеркнул Логвиненко.
https://ria.ru/20241220/sklad-1990305225.html
https://ria.ru/20241220/rezhim-1990519532.html
дон
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993272427_0:133:462:480_1920x0_80_0_0_223865d013ec8de55ffade6849737482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дон, ростов-на-дону, алексей логвиненко, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Дон, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий

В Ростове-на-Дону на реке Дон разлился растворитель лакокрасочных изделий

© Алексей Логвиненко/TelegramЛиквидация последствий разлива растворителя лакокрасочных составов для покраски судов в реке Дон
Ликвидация последствий разлива растворителя лакокрасочных составов для покраски судов в реке Дон - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Алексей Логвиненко/Telegram
Ликвидация последствий разлива растворителя лакокрасочных составов для покраски судов в реке Дон
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв - РИА Новости. Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, специалисты обрабатывают площадь разлива сорбентом, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
В субботу в местных соцсетях появилась информация, что выброс нефтепродуктов был зафиксирован в реке Дон.
Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
20 декабря 2024, 06:33
"Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - написал Логвиненко в Telegram-канале.
Он добавил, что на место вызваны все федеральные службы, происхождение и место сброса выясняются. Кроме того, взяты пробы воды.
"Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время", - подчеркнул Логвиненко.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
20 декабря 2024, 19:20
 
ПроисшествияДонРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала