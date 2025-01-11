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В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий

В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий - РИА Новости, 11.01.2025

В районе порта Ростова-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий

Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону, опасности попадания растворителя в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:13:00+03:00

2025-01-11T17:13:00+03:00

2025-01-11T20:19:00+03:00

происшествия

дон

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алексей логвиненко

крушение двух танкеров в керченском проливе

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв - РИА Новости. Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет, специалисты обрабатывают площадь разлива сорбентом, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. В субботу в местных соцсетях появилась информация, что выброс нефтепродуктов был зафиксирован в реке Дон. "Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - написал Логвиненко в Telegram-канале. Он добавил, что на место вызваны все федеральные службы, происхождение и место сброса выясняются. Кроме того, взяты пробы воды. "Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время", - подчеркнул Логвиненко.

https://ria.ru/20241220/sklad-1990305225.html

https://ria.ru/20241220/rezhim-1990519532.html

дон

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происшествия, дон, ростов-на-дону, алексей логвиненко, крушение двух танкеров в керченском проливе