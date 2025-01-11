Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 дронов ВСУ над Россией
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Как уточнили в военном ведомстве:
- 31 беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря;
- по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем;
- 14 — над акваторией Азовского моря;
- четыре — над Белгородской областью;
- два — над Тамбовской областью;
- по одному — над Курской областью и Крымом.
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В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за падения обломков сбитого аппарата в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли, а также надворная постройка. Пострадавших нет, добавил Гладков.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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