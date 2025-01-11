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Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025
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07:47 11.01.2025 (обновлено: 08:44 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T07:47:00+03:00
2025-01-11T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
курская область
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в военном ведомстве:В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за падения обломков сбитого аппарата в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли, а также надворная постройка. Пострадавших нет, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html
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безопасность, россия, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краснодарский край, Курская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 дронов ВСУ над Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за падения обломков сбитого аппарата в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли, а также надворная постройка. Пострадавших нет, добавил Гладков.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краснодарский крайКурская область
 
 
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