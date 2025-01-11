https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:47:00+03:00

2025-01-11T07:47:00+03:00

2025-01-11T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

краснодарский край

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в военном ведомстве:В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за падения обломков сбитого аппарата в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли, а также надворная постройка. Пострадавших нет, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, курская область