https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html
После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку
После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку - РИА Новости, 11.01.2025
После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку
Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:37:00+03:00
2025-01-11T18:37:00+03:00
2025-01-11T18:39:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в UTair сообщали, что борт авиакомпании, летевший в субботу из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Уточнялось, что посадка рейса прошла штатно, с пассажирами и экипажем все в порядке. "Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту возврата воздушного судна в аэропорт отправления", – говорится в сообщении. В пресс-службе поясняют, что борт вернулся во Внуково по технической причине, посадка совершена благополучно.
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происшествия, москва, дубай, ютэйр, россия, в мире, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Дубай, ЮТэйр, Россия, В мире, Внуково (аэропорт)
После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку
Прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково