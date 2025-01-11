https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html

После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку

После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку - РИА Новости, 11.01.2025

После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку

Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково,... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:37:00+03:00

2025-01-11T18:37:00+03:00

2025-01-11T18:39:00+03:00

происшествия

москва

дубай

ютэйр

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внуково (аэропорт)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в UTair сообщали, что борт авиакомпании, летевший в субботу из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Уточнялось, что посадка рейса прошла штатно, с пассажирами и экипажем все в порядке. "Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту возврата воздушного судна в аэропорт отправления", – говорится в сообщении. В пресс-службе поясняют, что борт вернулся во Внуково по технической причине, посадка совершена благополучно.

https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html

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происшествия, москва, дубай, ютэйр, россия, в мире, внуково (аэропорт)