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Горевшая в Подмосковье психбольница была закрыта на ремонт
Горевшая в Подмосковье психбольница была закрыта на ремонт - РИА Новости, 11.01.2025
Горевшая в Подмосковье психбольница была закрыта на ремонт
В корпусе психиатрической больницы в подмосковной Яхроме, где ранее произошел пожар, пациентов не было, в здании проводились ремонтные работы, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:13:00+03:00
2025-01-11T20:13:00+03:00
2025-01-11T20:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
яхрома
россия
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В корпусе психиатрической больницы в подмосковной Яхроме, где ранее произошел пожар, пациентов не было, в здании проводились ремонтные работы, сообщили в субботу РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь. Пациентов нет. В момент возгорания в корпусе находились рабочие, которые были своевременно эвакуированы, и никому не потребовалась медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что кровля нежилого здания горит в подмосковной Яхроме на площади 1 тысяча квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Открытое горение в здании на данный момент ликвидировано.
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993280486.html
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происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Горевшая в Подмосковье психбольница была закрыта на ремонт
Минздрав Подмосковья: в горевшей психбольнице в Яхроме не было пациентов