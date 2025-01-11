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В Подмосковье ликвидировали открытое горение нежилого здания
В Подмосковье ликвидировали открытое горение нежилого здания - РИА Новости, 11.01.2025
В Подмосковье ликвидировали открытое горение нежилого здания
Открытое горение в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:45:00+03:00
2025-01-11T19:45:00+03:00
2025-01-11T20:00:00+03:00
происшествия
яхрома
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Открытое горение в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "На месте пожара в Яхроме объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщали, что кровля нежилого здания горит в подмосковной Яхроме. В пресс-службе МЧС РФ отмечали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти. Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар локализован на площади одна тысяча квадратных метров.
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происшествия, яхрома, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение нежилого здания
МЧС: открытое горение в административном здании в Яхроме ликвидировали