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При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек - РИА Новости, 11.01.2025
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18:24 11.01.2025 (обновлено: 18:49 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993276550.html
При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек
При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек - РИА Новости, 11.01.2025
При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек
Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:24:00+03:00
2025-01-11T18:49:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
яхрома
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.Ранее на сайте ГУ МЧС по Московской области сообщалось, что кровля нежилого здания горит на площади 1 тысяча квадратных метров в подмосковной Яхроме, на месте работают 44 человека и 11 единиц техники."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский ПСГ, город Яхрома, улица Вокзальная 42 А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "спасено четыре человека".В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти.
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993231426.html
московская область (подмосковье)
яхрома
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), яхрома, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Яхрома, Россия
При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек

МЧС: при пожаре в административном здании в Яхроме спасли четверых человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиМесто возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме
Место возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Место возгорания кровли в нежилом здании в подмосковной Яхроме
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее на сайте ГУ МЧС по Московской области сообщалось, что кровля нежилого здания горит на площади 1 тысяча квадратных метров в подмосковной Яхроме, на месте работают 44 человека и 11 единиц техники.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский ПСГ, город Яхрома, улица Вокзальная 42 А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "спасено четыре человека".
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯхромаРоссия
 
 
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