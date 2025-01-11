https://ria.ru/20250111/pozhar-1993276550.html

При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек

При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек - РИА Новости, 11.01.2025

При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек

Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:24:00+03:00

2025-01-11T18:24:00+03:00

2025-01-11T18:49:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

яхрома

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.Ранее на сайте ГУ МЧС по Московской области сообщалось, что кровля нежилого здания горит на площади 1 тысяча квадратных метров в подмосковной Яхроме, на месте работают 44 человека и 11 единиц техники."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский ПСГ, город Яхрома, улица Вокзальная 42 А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "спасено четыре человека".В экстренных службах РИА Новости уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти.

https://ria.ru/20250111/pozhar-1993231426.html

московская область (подмосковье)

яхрома

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), яхрома, россия